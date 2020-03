Calciomercato Lazio, Tare blinda tutti: tanti rinnovi in vista

CALCIOMERCATO LAZIO STRAKOSHA / Non solo il rinnovo di Luis Alberto. La Lazio è pronta a blindare altri suoi giocatori.

La grande stagione dei biancocelesti di Simone, in lotta per lo scudetto, sta portando la società a proporre il prolungamento di contratto a molti calciatori chiave: per il fantasista ex Liverpool è davvero tutto pronto, così come per



I due esperti centrocampisti dovrebbero rinnovare di un ulteriore anno. Si punta ad un prolungamento più lungo, invece, con Strakosha. L'attuale contratto del portiere scade nel 2022: la trattativa - come riporta 'La Gazzetta dello Sport' - è ancora alle battute iniziali ma la speranza dei biancocelesti è di blindarlo fino al 2025.

