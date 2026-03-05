Pre-convocati nazionale, Gattuso prepara gli spareggi: ci sono anche Chiesa e Verratti

Federico Chiesa e Marco Verratti potrebbero far parte della spedizione della nazionale italiana in vista della partita contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale contro la vincente tra Bosnia e Galles.

Stando a quanto affermato da TuttoSport, Gennaro Gattuso avrebbe inserito sia Marco Verratti che Federico Chiesa nella lista dei pre-convocati per gli impegni della nazionale italiana, validi per gli spareggi necessari ad ottenere il pass per i mondiali estivi.

Il CT sta pensando di convocare i due calciatori per i prossimi impegni, fondamentali per non mancare la qualificazione al mondiale per la terza volta consecutiva. Marco Verratti potrebbe così tornare a vestire la maglia dell’Italia a quasi tre anni di distanza, avendo giocato l’ultima volta con gli azzurri nel giugno del 2023.

Per quello che riguarda il resto dei convocati potrebbero esserci delle novità assolute come Palestra e Bartesaghi, con l’esterno in forza al Cagliari che appare certo della chiamata considerato l’ottimo campionato vissuto finora con i rossoblu.