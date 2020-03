Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Mandragora

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDRAGORA / 27 presenze, 3 gol e 3 assist: è il bottino stagionale di Rolando Mandragora che dopo due anni è pronto a lasciare l'Udinese. Ceduto nell'estate del 2018 per 20 milioni di euro al club friulano, il centrocampista classe '97 resta comunque nei radar della Juventus che secondo 'La Gazzetta Sportiva' eserciterà a fine stagione l'opzione per il riacquisto del suo cartellino per 26 milioni di euro.

Anche se il suo futuro non sarà a Torino. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo il quotidiano infatti, la Juventus lo richiamerà alla base per poi cederlo altrove, provando magari ad inserirlo in qualche altra operazione. Intanto c'è un club che più di tutti si è mosso su Mandragora, ovvero la Fiorentina che è in pole position. L'Udinese invece lavora all'erede e studia Petriccione del Lecce per il quale però va registrata la concorrenza di Genoa e Sampdoria.

