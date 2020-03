CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC RINNOVO RADU PADELLI / I 35 anni (36 a luglio) di Samir Handanovic non preoccupano l'Inter. Il club nerazzurro continuerà infatti a puntare sul proprio capitano anche nelle prossime stagioni e in arrivo c'è un nuovo prolungamento del contratto. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il portiere sloveno è pronto a rinnovare di un'ulteriore stagione fino al 2022.

La dirigenza sta inoltre riflettendo sul suo vice: in pole per il ruolo di secondo c'è, con'retrocesso' a terzo. La lunga storia tra Handanovic e l'Inter è dunque destinata a proseguire per almeno altre due stagioni.

