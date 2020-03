CAGLIARI GIULINI SERIE A SPADAFORA / Giornata ancora una volta surreale e ricca di caos in Serie A tra porte chiuse e l'inizio slittato del lunch match delle 12.30. Il Ministro dello Sport Spadafora, a tal proposito, aveva chiesto la sospensione del campionato, ma i giochi sono andati ugualmente avanti.

Il presidente del, Tommaso, nel pomeriggio ha colto la palla al balzo scagliandosi in modo netto proprio contro il ministro con un messaggio sul proprio profilo Twitter: "Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

