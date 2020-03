Serie A, vincono le genovesi: Genoa e Samp battono Milan e Verona

GENOA MILAN SAMPDORIA VERONA / Prima sconfitta interna per il Milan dallo scorso novembre: nel deserto di San Siro si impone il Genoa 1-2 e aggancia in Lecce al quartultimo posto in classifica. I rossoblù sono andati al riposo con due reti di vantaggio. La prima l'ha siglata Pandev, dopo sette minuti, su assist di Sanabria dopo un errore di Theo Hernandez. La seconda, al 42esimo, è stata opera di Cassata, che ha spinto il pallone in rete dopo un cross di Biraschi e un tocco di Schone. Nella ripresa, con una bella girata dopo un tentativo di Bonaventura, Ibrahimovic ha dimezzato le distanze, ma gli uomini di Pioli non sono riusciti a trovare il pari. Il ko lascia i milanisti al settimo posto, con tre lunghezze in meno rispetto al Napoli sesto. In zona salvezza vince anche la Sampdoria, che stende il Verona 2-1. Su un cross di Lazovic dalla sinistra si è inserito Zaccagni, la cui conclusione è stata deviata in porta da Audero.

Nella ripresa, però,ha pareggiato i conti dopo una combinazione con Depaoli. Il napoletano ha poi completato la rimonta nel finale, realizzando un calcio di rigore causato da una sbracciata di Dawidowicz. I blucerchiati restano in zona salvezza, a un solo punto proprio da Genoa e Lecce.

CLASSIFICA SERIE A:

Lazio 62 punti; Juventus* 60; Inter** 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan 36; Verona* e Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo** e Fiorentina* 29; Udinese* e Torino* 27; Sampdoria* 26; Genoa e Lecce 25; SPAL 18; Brescia* 16



*una partita in meno

**due partite in meno

