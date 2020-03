DIRETTA UDINESE FIORENTINA - La Fiorentina fa visita all'Udinese in una sfida a porte chiuse valida come recupero della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A rinviata lo scorso week end per l'allerta coronavirus.

Ai viola diserve una vittoria per dare continuità ai risultati e non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere, mentre i bianconeri dicercano il successo che vorrebbe dire sorpasso in classifica proprio sui gigliati. Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Chiesa.

CLASSIFICA: Lazio 62 punti; Juventus* 60; Inter** 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan 36; Verona* e Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Fiorentina 30, Sassuolo** 29; Udinese 28, Torino* 27; Sampdoria* 26; Genoa e Lecce 25; SPAL 18; Brescia* 16



*una partita in meno

**due partite in meno