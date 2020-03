ROMA FRIEDKIN FIRME / Sempre più vicino il passaggio della Roma nelle mani di Dan Friedkin. Come riferito da 'Il Tempo', sono in corso a New York le firme per i contratti preliminari per il passaggio di proprietà del club giallorosso. Seguiranno poi le procedure previste per il closing definitivo con il Gruppo Friedkin.

Da un proprietario statunitense all'altro dunque, con Jamescheha versato in totale 80 milioni di euro dei 150 previsti per l'aumento di capitale, un passo necessario per garantire la continuità aziendale. I restanti 70 saranno coperti da Friedkin, imprenditore e produttore cinematografico.

L'arrivo di Friedkin a Roma è previsto per domenica 8 marzo. Il club giallorosso è dunque pronto ad abbracciare il suo nuovo proprietario, che da tempo puntava ad entrare nel mondo del calcio italiano. L'interesse del produttore per la Roma si è concretizzato dalla fine di novembre, con i primi incontri nella sede dei giallorossi. Retroscena dei giorni scorsi è l'interesse di Friedkin per il Milan, con un'offerta rifiutata dal gruppo Elliott. Nel frattempo quello che sarà il futuro proprietario del club capitolino, sta già riflettendo sui ruoli societari. In particolare si sta valutando attentamente la posizione di Petrachi, che potrebbe anche restare ed essere affiancato da un dirigente dal forte impatto: i nomi in pole sono Boniek, Leonardo e Fabio Capello.