NAPOLI MERET INFORTUNIO / Niente semifinale di Coppa Italia per il Napoli di Gennaro Gattuso che oggi si è allenato regolarmente a Castel Volturno.

Il tecnico azzurro ha però dovuto registrare un piccolo infortunio per Alexcome confermato da una nota ufficiale del club: "Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e riscaldamento col pallone. Successivamente lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Malcuit ha svolto allenamento in piscina, Koulibaly ha lavorato in campo, Llorente e Younes in palestra. Meret ha svolto palestra per un fastidio al fianco sinistro". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, due per uno | Missione Lozano

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Belotti può arrivare con lo scambio

Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: rinviata Napoli-Inter