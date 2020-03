EMERGENZA CORONAVIRUS NAPOLI INTER RINVIO / Aggiornamento ore 9.30 - Dopo Juventus-Milan, anche Napoli-Inter è stata rinviata per l'emergenza sul coronavirus come scrive 'La Gazzetta dello Sport' riportando fonti provenienti dal Governo. Si attende solo l'ufficialità quindi sul rinvio della seconda semifinale di Coppa Italia, inizialmente programmata per giovedì sera.

Calcio sempre più nel caos, a causa dell'emergenza coronavirus, dopo il rinvio a data da destinarsi di Juventus-Milan, prima semifinale di ritorno di Coppa Italia. Situazione che potrebbe riproporsi per quanto riguarda Napoli-Inter, la seconda semifinale che dovrebbe svolgersi domani sera al San Paolo.

Stando al 'Corriere dello Sport', il presidente azzurroavrebbe già fatto sapere che non accetterebbe un eventuale disputa del match a porte chiuse e dunque potrebbe andarsi verso il rinvio anche della sfida tra azzurri e nerazzurri. Se ne saprà di più tra qualche ora, con il Consiglio di Lega previsto per questa mattina e con il nuovo decreto legge in arrivo da parte del Governo, con possibili misure restrittive per le manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale.

