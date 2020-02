NAPOLI TORINO DE SILVESTRI / Altra sconfitta pesante per il Torino, che scivola ancora in classifica e rischia di essere risucchiato nella lotta per la salvezza.

A metterci la faccia nel postpartita è uno dei veterani granata come Lorenzo"Siamo amareggiati per questa sconfitta, ci tenevamo a tornare da questa trasferta con dei punti importanti per la nostra classifica e per il morale - ha detto l'esterno al sito ufficiale del Toro -. Ora è fondamentale lavorare al meglio questa settimana per preparare la sfida di sabato prossimo contro l'. Dobbiamo rimanere uniti per uscire al più presto da questo momento di difficoltà".