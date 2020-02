BAYERN MONACO INFORTUNIO LEWANDOWSKI / Serata magica quella di ieri per il Bayern Monaco che ha strapazzato il Chelsea di frank Lampard nell'andata degli ottavi di finale di Champions League con due gol di Gnabry ed uno del solito Lewandowski. Proprio in merito al bomber polacco arriva una brutta notizia.

Il numero 9 bavarese, come evidenziato dal sito ufficiale del club: "ha riportato la rottura della tibia del ginocchio sinistro durante la vittoria per 3-0 di ieri sul Chelsea. Questo è stato l’esito dell’esame approfondito dal dottor Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt a cui si è sottoposto il giocatore di ritorno da Londra. Dopo 10 giorni di immobilizzazione col gesso, inizierà la riabilitazione. L'attaccante resterà fuori per circa quattro settimane". Un mese ai box quindi Robert Lewandowski proprio nel momento clou della stagione.

