Lione-Juventus, il comunicato UFFICIALE dei francesi

LIONE JUVENTUS / Stasera in campo Lione-Juventus, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. In vista del match, il club transalpino ha pubblicato sui propri canali un comunicato, annunciando l'intenzione di rivalersi contro contenuti offensivi sui propri social: "Il club presenterà un reclamo per tutti i contenuti pubblicati o condivisi sui suoi social network che possano costituire insulto, diffamazione, minaccia, molestie o incitamento a odio o violenza. È nostro dovere mobilitarci per combattere la discriminazione e l'odio, online e sul campo".

I media francesi, come 'RMC Sport', associano la decisione ai meme offensivi di cui è stato destinatario il tecnico Rudi, che su Twitter è stato postato nelle vesti di un clown. Nel mirino anche il presidente, raffigurato con un naso rosso, anche quello associabile a un clown.

