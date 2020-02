CALCIOMERCATO INTER KUMBULLA / L'Inter insiste per Marash Kumbulla. Il giovane difensore albanese, rivelazione del Verona, è l'obiettivo principale del club nerazzurro per rinforzare il settore difensivo di Antonio Conte.

è in uscita dopo appena una stagione, conche spinge per l'arrivo a Milano del baby scaligero. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, allarme Juventus | Marotta studia un clamoroso scambio!

Calciomercato Inter, Kumbulla il prescelto: addio Godin

La dirigenza di Viale della Liberazione vuole anticipare sul tempo la concorrenza di Juventus, Napoli e delle altre big estere alzando l'offerta per il giocatore classe 2000, che il Verona spera di vendere per circa 30 milioni di euro. L'Inter per Kumbulla potrebbe giocarsi le carte Dimarco e Salcedo, attualmente in prestito alla corte di Juric.