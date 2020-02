NAPOLI BARCELLONA SETIEN / Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del San Paolo col Napoli in ChampionsLeague:

Cosa aveva chiesto a Vidal?

"Avevo bisogno di un calciatore intelligente, in grado di aprirsi e chiudersi in base ai movimenti del rivale. In attacco ci è costato tantissimo trovare spazio, Arturo si è dovuto aprire esternamente, e ci ha dovuto aiutare tanto in fase difensiva, che è ciò che gli avevo chiesto".

È un buon risultato?

"Sì, ci è costato tanto creare occasioni, ma loro si sono difesi bene nel primo temo ed hanno approfittato l’unica occasione creata. Non siamo riusciti a superare la difesa che avevano organizzato. La ripresa è stata diversa, loro si sono aperti e siamo riusciti a far meglio.

Anche il Napoli ha fatto bene, quindi considero l’1-1 un buon risultato".

Crede, vista la situazione, che come ha detto Messi la Champions sia troppo complessa per questo Barça?

"Non sempre sono d’accordo con ciò che si dice. È vero, abbiamo bisogno di maggiore incisività in fase offensiva contro squadre che si chiudono, ma siamo stati bravi a difenderci sui contropiedi. In casa, poi, credo che avremo più opzioni e credo che sarà difficile per una squadra continuare a difendere così bene anche al Camp Nou".

Restano solo 12 giocatori per la gara di ritorno, portieri inclusi.

"Possiamo vincere, possiamo far bene. Abbiamo perso due calciatori fondamentali per il ritorno, ma potremmo recuperare Jordi Alba e Sergi Roberto, voglio essere ottimista, pensare positivo. Non voglio lamentarmi prima del tempo".

Cosa pensa dell’espulsione di Vidal?

"Credo che l’ammonizione ci potesse stare, ma l’espulsione è stata eccessiva, sono situazioni che accadono spesso nelle partite".

Si aspettava questo Napoli?

"Il pareggio è giusto. Bisogna rispettare il lavoro difensivo del Napoli e quello offensivo del secondo tempo, ma il Barça ha fatto bene, ha avuto il controllo, e poteva finalizzare meglio diverse occasioni da gol. La gara è stata equilibrata".