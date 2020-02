LIONE JUVENTUS CORONAVIRUS / La paura del Coronavirus non lascia indenne la Francia ed in particolare Lione: qui mercoledì è in programma la sfida Champions contro la Juventus ma i sindaci delle cittadini di Décines e Meyzieu, dove sorge lo stadio della squadra di Garcia, chiedono misure restrittive al Governo per l'arrivo dei tifosi bianconeri. Laurence Fautra e Christophe Quiniou, sindaci rispettivamDécines ente di e Meyzieu hanno diramato un comunicato congiunto in cui si legge: "La prospettiva di questo incontro suscita legittime paure tra le popolazioni di Décines e Meyzieu, immediatamente preoccupate dall'accoglienza e dal flusso di sostenitori.

Per diversi giorni siamo stati in contatto con la Prefettura Regionale ma anche con l'Agenzia Sanitaria Regionale per esprimere le nostre più forti riserve all'arrivo di circa 3000 sostenitori italiani.

In effetti, le ultime informazioni pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità mostrano che il Coronavirus potrebbe continuare a diffondersi in tutto il mondo. Tuttavia, l'Italia, che ha 7 morti e oltre 200 infetti, ha già istituito un cordone sanitario per i comuni del Nord. In nome del principio di cautela ma anche della prevenzione di qualsiasi disturbo dell'ordine pubblico, è di concerto che chiediamo alle più alte autorità dello Stato francese di pronunciarsi contro l'arrivo dei sostenitori italiani".

Al momento non sono previsti divieti di trasferta per i tifosi della Juventus e prima di questo comunicato sull'argomento si era espresso anche il ministro della salute francese Olivier Véran spiegando che non esiste al momento "nessun argomento scientifico e medico che oggi ci porta a fermare gli eventi collettivi".