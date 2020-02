Classifica senza VAR: Roma quarta, Milan a 6 punti dalla Champions

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nonostante i quattro match rinviati, nella 25esima giornata di campionato ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nel primo anticipo di venerdì ad Orsato era sfuggito il fallo di mano di Mateju che ha portato al rigore per il Napoli contro il Brescia. Discorso simile sia per La Penna, che non aveva ravvisato il fallo di Rugani nell'area della Juventus da cui è scaturito il penalty per la Spal; sia per Maresca che non aveva visto il fallo di mano di Lazzari nella sfida tra Genoa e Lazio. Doppia revisione dopo la OFR per Calvarese: prima annulla il gol al Milan per il tocco di mano di Ibrahimovic, poi lascia la Fiorentina in 10 per l'espulsione di Dalbert.

Infine torna sui suoi passi e convalida il gol della Roma contro il Lecce: non c'è fuorigioco di

Serie A, 25esima giornata: risultati e classifica senza Var

Brescia-Napoli 1-1

Bologna-Udinese 1-1

Spal-Juventus 0-2

Fiorentina-Milan 1-2

Genoa-Lazio 1-3

Atalanta-Sassuolo rinviata

Torino-Parma rinviata

Verona-Cagliari rinviata

Roma-Lecce 3-0

Inter-Sampdoria rinviata

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 60, Lazio 59, Inter* 54, Atalanta* 45, Roma 42, Napoli 36, Milan 36, Verona* 35, Parma* 35, Bologna 34, Cagliari* 32, Sassuolo* 29, Fiorentina 29, Torino* 27, Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria* 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 60, Lazio 56, Inter* 52, Roma 46, Atalanta* 43, Milan 40, Napoli 38, Parma* 35, Bologna 35, Verona* 34, Udinese 34, Lecce 30, Torino* 29, Sassuolo* 29, Cagliari* 28, Fiorentina 24, Genoa 22, Sampdoria* 20, Brescia 16, Spal 14.

*Una partita in meno