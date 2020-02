Calciomercato Juventus, insidia inglese per Icardi

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI CHELSEA / Futuro lontano da Parigi per Mauro Icardi. L'attaccante argentino non ha convinto in pieno il Psg che a fine stagione è pronto a scaricarlo.

In questi giorni si è parlato di un possibile affare con la: uno scambio alla pari con, pupillo di Leonardo ma i bianconeri non sono l'unico club interessato al giocatore di proprietà dell'

Come riporta il 'Sun', in Inghilterra, se il bomber argentino dovesse fare ritorno in nerazzurra, potrebbe farsi sotto il Chelsea. La squadra londinese è alla ricerca di un centravanti di spessore e Icardi potrebbe essere davvero il profilo giusto: per convincere l'Inter serviranno i 70 milioni di euro, fissati per il riscatto del Psg. Il futuro di Mauro Icardi resta dunque tutto da scrivere, tra Torino e Londra, e a giocare un ruolo fondamentale in questa vicenda sarà ovviamente Wanda Nara.

