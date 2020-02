SERIE A CORONAVIRUS CONTE / "Se il campionato può tornare alla normalità tra una settimana? Sono anche io uno sportivo, soffriremo per un po'. In questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con queste misure". Intervenuto a "Non è l'Arena" su 'La7', il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto il punto della situazione sull'emergenza per il coronavirus.

Il Premier ha annunciato la massima cautela anche nelle competizioni sportive,compresa: "Stiamo facendo delle valutazioni, a carattere nazionale e regionale anche sulle manifestazioni pubbliche, confrontandoci con un comitato tecnico-scientifico. Prenderemo delle decisioni in base alle valutazioni degli esperti: se avremo un forte effetto contenimento, questo ci rassicurerà. Ma non credo che la situazione possa allentarsi nel giro di qualche giorno". Rischio rinvii ancora concreto, dunque, in campionato e nello sport in generale. La situazione resta in divenire: si attendono ulteriori sviluppi.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Ludogorets, decisione presa | Si attende l'ufficialità