NAPOLI BARCELLONA MESSI CRISTIANO RONALDO / Meglio Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? A Napoli la decisione sembra già presa: se il portoghese, sia con la Juventus sia col Real Madrid, è stato subissato di fischi nelle sue apparizioni al 'San Paolo', con la curva che sottolineava ogni suo errore con un boato, lo stesso non sta accadendo con l'argentino già in questi giorni di vigilia. In città, infatti, c'è attesa per l'arrivo del talento paragonato al mito Maradona.

Così, ad alimentare i commenti positivi su Messi ci ha pensato lo stesso club campano, che sui social lo ha omaggiato con un bellissimo video nel quale si associano alcune sue giocate a quelle di Maradona in maglia azzurra. Tantissime le reazioni dei tifosi, che lo hanno definito il secondo giocatore della storia. In moteplici hanno inoltre ribadito il loro pensiero sulla domanda del decennio: "Lionel Messi è meglio di Cristiano Ronaldo!". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

