Coronavirus, rinviato un altro match a data da destinarsi

CORONAVIRUS PARTITA RINVIATA / L'emergenza coronavirus si fa sempre più seria nel Nord Italia e le misure di sicurezza dopo i primi contagi (e, purtroppo, le prime morti) sono inevitabili. Ieri è stato annunciato il rinvio a data di destinarsi di oltre 40 gare del campionato dilettanti di Lombardia, oltre a quello di Piacenza-Sambenedettese di Serie C.

Coronavirus, stop al match di Primavera 2 tra Cremonese e Brescia

Lo stop arriva anche nel campionato anche di Primavera 2: la Lega B ha infatti deciso di spostare la sfida tra Cremonese e Brescia.

Questo il comunicato ufficiale che lo annuncia: "A causa dell'emergenza sanitaria in seguito a contagi per Coronavirus che sta coinvolgendo il cremonese, che ha portato anche alla chiusura per ordinanza del Sindaco delle scuole di ogni ordine e grado nel comune capoluogo, e d'accordo con le due società, la Lega B rinvia a data da destinarsi la gara di Primavera 2 fra Cremonese e Brescia in programma al centro sportivo Arvedi oggi, sabato 22 febbraio, alle ore 14,30".

