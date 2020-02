Fiorentina-Milan, i convocati di Pioli: buone notizie dall'infermeria

FIORENTINA MILAN CONVOCATI / Sei vittorie, due pareggi (di cui uno, con la Juventus, che poteva essere un altro trionfo) e una sconfitta nel derby con l'Inter nelle ultime nove gare: il Milan vuole continuare il suo percorso di crescita e domani, sabato 22 febbraio, dovrà fare i conti con un esame complicato, la visita al Franchi di Firenze. Il match con la Fiorentina andrà in scena alle 20:45, e per la sfida Stefano Pioli ha già una buona notizia: il ritorno di Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, aveva saltato la gara col Torino per problemi muscolari, ma oggi figura nell'elenco di convocati per la trasferta in toscana.

Questa la lista completa:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G.

Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

