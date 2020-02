CALCIOMERCATO JUVENTUS SIDIBE / La Juventus pensa ad una rivoluzione sulle corsie difensive per la prossima estate. Danilo non sta convincendo alla sua prima stagione in bianconero, mentre De Sciglio è destinato a fare le valigie dopo il mancato scambio a gennaio con Kurzawa tra la 'Vecchia Signora' e il Paris Saint-Germain. Per le notizie di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, Paratici osserva Sidibe

Oltre al francese e al compagno di squadra Meunier, il CFO Paratici sta valutando un possibile ritorno alla base di Luca Pellegrini, attualmente parcheggiato a titolo temporaneo al Cagliari. Ma non solo.

Sul taccuino della dirigenza della Continassa potrebbe tornare d'attualità il profilo di Djibril, già nei radar della Juve la scorsa estate. Il francese campione del mondo è attualmente in prestito all', che può riservarsi il diritto di riscatto sul giocatore a giugno dal, proprietario del cartellino.

Se i 'Toffees' decidessero di non riscattare il polivalente laterale, la Juventus potrebbe inserirsi nella finestra estiva e provare a concludere l'affare con il sodalizio del Principato, che valuterebbe intorno ai 15 milioni di euro il cartellino del classe '92. Terzino destro ma all'occorenza impiegato anche sulla corsia opposta, Sidibe nella stagione in corso ha totalizzato 18 presenze in Premier League con quattro assist a referto.

