Spalletti in un altro club, c’è il retroscena: tifosi della Juve basiti

Spunta un clamoroso retroscena su Luciano Spalletti: nessuno in casa Juventus lo avrebbe mai immaginato.

Domani la Juventus sarà impegnata contro il Galatasaray nella gara di andata degli spareggi di Champions League in un match che si preannuncia davvero complicato. Yildiz e compagni puntano a mettersi alle spalle quanto accaduto sabato sera sul campo dell’Inter, anche perché ci sarà da soffrire nella bolgia di Istanbul.

Eppure l’attuale tecnico bianconero, Luciano Spalletti, in passato è stato molto vicino a un trasferimento in Turchia. A svelare il clamoroso retroscena di mercato è l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la scorsa estate l’allenatore di Certaldo sarebbe stato contattato dal Besiktas per sedere sulla panchina bianconera, ma avrebbe rispedito al mittente la proposta.

Un no deciso all’ipotesi di allenare il club di Super Lig, prima di arrivare ai giorni nostri e al trasferimento alla Juventus al posto di Tudor. Ma ora la parola passa al campo: tra poche ore la Vecchia Signora è attesa dal complicatissimo match sul campo del Galatasaray e Spalletti vuole ottenere un risultato positivo in vista della sfida di ritorno.