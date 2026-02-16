Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Spalletti in un altro club, c’è il retroscena: tifosi della Juve basiti

Foto dell'autore

Spunta un clamoroso retroscena su Luciano Spalletti: nessuno in casa Juventus lo avrebbe mai immaginato. 

Domani la Juventus sarà impegnata contro il Galatasaray nella gara di andata degli spareggi di Champions League in un match che si preannuncia davvero complicato. Yildiz e compagni puntano a mettersi alle spalle quanto accaduto sabato sera sul campo dell’Inter, anche perché ci sarà da soffrire nella bolgia di Istanbul.

Spalletti prima di una partita della Juve
Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Eppure l’attuale tecnico bianconero, Luciano Spalletti, in passato è stato molto vicino a un trasferimento in Turchia. A svelare il clamoroso retroscena di mercato è l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la scorsa estate l’allenatore di Certaldo sarebbe stato contattato dal Besiktas per sedere sulla panchina bianconera, ma avrebbe rispedito al mittente la proposta.

Un no deciso all’ipotesi di allenare il club di Super Lig, prima di arrivare ai giorni nostri e al trasferimento alla Juventus al posto di Tudor. Ma ora la parola passa al campo: tra poche ore la Vecchia Signora è attesa dal complicatissimo match sul campo del Galatasaray e Spalletti vuole ottenere un risultato positivo in vista della sfida di ritorno.

/7
687

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

7 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie