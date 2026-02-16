Infortunio Thuram, cambia tutto a poche ore da Galatasaray-Juve

Dalla Continassa arriva una novità per quel che concerne le condizioni fisiche di Thuram che aveva saltato la gara con l’Inter.

Cresce l’attesa in vista del primo spareggio per gli ottavi di Champions League tra Galatasaray e Juventus, in programma domani alle ore 18:45. I padroni di casa sono in formissima: nell’ultimo turno di campionato, Icardi (autore di una tripletta) e compagni hanno strapazzato l’Eyupspor col punteggio di 5-1 consolidando il primato in classifica davanti al Fenerbahce, mentre la squadra allenata da Spalletti si è arresa all’Inter al termine di un match davvero emozionante scivolando così al quinto posto nella graduatoria generale di Serie A.

C’è, però, una buonissima notizia in casa Juve. Khephren Thuram, che aveva saltato la gara contro l’Inter a causa di un edema osseo, ha pienamente recuperato dalla botta presa qualche giorno fa in allenamento e sarà regolarmente in campo, accanto a Locatelli. Il centrocampista francese è imprescindibile per gli equilibri tattici della Juve e, dunque, può rivelarsi un’arma importante a disposizione di Spalletti nella bolgia di Istanbul. La parola passa ora al campo: servirà la migliore Juve per portare a casa un risultato positivo in vista del match di ritorno in programma a Torino il prossimo 25 febbraio.