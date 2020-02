CALCIOMERCATO MILAN CONTI CALABRIA MEUNIER / Cercasi titolare sulla destra. Una stagione sull'altalena per il Milan sul lato basso del campo. Il ruolo di terzino destro non ha ancora, infatti, trovato un titolare e da quando è iniziato il campionato Andrea Conti e Davide Calabria sono in continuo ballottaggio. Nelle ultime due partite, complice una doppia squalifica, ha giocato l'ex giocatore della Primavera: due prove sufficienti, positivo in fase di non possesso, meno in quella di impostazione.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, Rebic vola e Boban lavora al riscatto. Ma il prezzo lievita

Calabria, reduce da una stagione più che positiva con Gattuso, ha deluso le attese ma contro Torino e Juventus si sono visti dei miglioramenti. Niente di esaltante ma che potrebbero permettergli di giocare anche contro la Fiorentina. Lo stesso Conti non ha fornito sempre prove convincenti, risultando spesso l'anello debole della squadra.

L'ex Atalanta ha così alternato a gare alquanto negative ad ottime prestazioni: al Milan però tutto questo non può bastare. Da qui fino al termine della stagione entrambi i calciatori saranno sotto esame: si tireranno le somme e quasi certamente si interverrà per acquistare un nuovo terzino destro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo Milan CLICCA QUI

Tre idee sul tavolo

Pioli potrebbe anche dare una possibilità a Saelemaekers, che nell'Under 21 belga ha giocato come terzino, poi sarà mercato per volare come avviene sulla sinistra con Theo Hernandez. Attenzione alla pista - anche se complicata - che porta a Meunier, che dirà addio al Psg. Servono però parecchi soldi per convincere il belga a sposare il progetto rossonero. Un'alternativa più economica potrebbe essere rappresentata da Ghiglione e Larsen, che in estate sono pronti a lasciare rispettivamente Genoa e Udinese.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT - Calciomercato Juve, si scalda Gabriel Jesus. Da Rebic a Lautaro: le ultime da Milano

Calciomercato Milan, irrompe il Manchester United: insidia per i rossoneri