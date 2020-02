Barcellona nel caos, oggi nuova riunione di Bartomeu. Salta la prima testa

BARCELLONA BARTOMEU SCANDALO /Lo scandalo I3 Ventures continua a tenere banco in casa Barcellona. Dopo la riunione di ieri con i capitani Messi, Piqué, Busquets e Sergi Roberto, oggi il presidente Josep Bartomeu, come riporta 'Mundo Deportivo', si incontrerà con i massimi dirigenti del club per far chiarezza su un caso che ha distrutto ulteriormente l'equilibrio blaugrana.

La riunione, a differenza di quelle abituali, si terrà lontano dal Camp Nou e, probabilmente, da occhi indiscreti.

Barcellona, prime dimissioni dopo lo scandalo di questi giorni

Il malessere per quanto emerso in queste ore è enorme, ma a quanto pare Bartomeu non ha alcuna intenzione di dimettersi e punta a dimostrare "fino alla fine" la sua buona fede nella questione, che lo stesso Gerard Piqué ieri ha messo in dubbio definendo "marionetta" un giornalista che difendeva l'operato del club. Nel frattempo, mentre un’ex impiegata di I3 Ventures definisce “assurdo” pagare un milione di euro per un semplice lavoro di monitoraggio social, oggi è saltata la prima testa:come riportato da 'El Triangle', Montserrat Font, direttrice finanziaria del Barcellona, ha presentato le sue dimissioni per divergenze sulle ultime strategie economiche. Un addio che farà rumore, visto che la dirigente era una delle più quotate all'interno della società, per la quale lavorava dal 2005. Ma la tempesta è appena iniziata…

