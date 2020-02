CALCIOMERCATO INTER TOTTENHAM VERTONGHEN / In piena lotta per lo scudetto, l'Inter prosegue la sua programmazione in vista della prossima stagione. Molteplici sono i talenti della Premier League nel mirino di Marotta.

Per la difesa, in effetti, considerando anche il difficile ambientamento di, si valuta l'acquisto di Jan, difensore classe 1987 in scadenza di contratto cola fine giugno: clicca qui per ulteriori dettagli.

L'agente di Vertonghen, riporta il 'Corriere dello Sport', lo starebbe proponendo ai migliori club europei, tra i quali anche l'Inter. Così, nonostante l'interesse forte dell'Ajax, il difensore starebbe temporeggiando forse con la speranza di raggiungere Lukaku a Milano. Fra pochi mesi l'attaccante potrebbe quindi gioire per l'approdo del suo connazionale.

