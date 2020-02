Inter, conferme sull'insidia inglese per Musso

CALCIOMERCATO INTER MUSSO / Conferme anche dall'Italia dopo le indiscrezioni rimbalzate nei giorni scorsi dall'Inghilterra sull'inserimento del Chelsea nella corsa a Juan Musso.

Visto il rendimento altalenante dello spagnolo, lasciato addirittura in panchina nelle ultime due gare di campionato, i 'Blues' si sono messi alla ricerca di un nuovo portiere e secondo 'La Gazzetta dello Sport' tramite intermediari avrebbe già fatto pervenire all'l'intenzione di puntare sull'argentino. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

La risposta del club friulano è la stessa data anche all'Inter, che pure si è mossa sulle tracce dell'estremo difensore che piace come possibile erede dell'esperto Samir Handanovic: servono 30 milioni di euro, cifra al di sotto della quale non si scende. Ora si attende la replica con tanto di proposta formale da parte del Chelsea. L'Inter è avvertita.

