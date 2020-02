CALCIOMERCATO INTER LAZIO GIROUD / "Da metà dicembre a fine gennaio mi sono trovato tra due fuochi". Dopo la partita contro il Manchester United, che lui ha giocato per una ventina di minuti andando anche a segno (gol poi annullato), Olivier Giroud è tornato a parlare del suo mancato trasferimento nel calciomercato di gennaio.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, ritorno di fiamma per Icardi | Due stelle sul piatto: Juve spiazzata

Calciomercato Inter e Lazio, Giroud: "Stavo per partire...".

Come noto il francese, in scadenza a giugno coi 'Blues', è stato prima a un passo dall'Inter e poi della Lazio nelle ultime ore della finestra invernale: "Stavo per partire - ha ammesso il classe '86 di Chambery - Dal 1° febbraio però, sono tornato completamente a disposizione del Chelsea. Darò tutto per questa maglia sino a giugno. E' stato bello ritrovare il prato e certe sensazioni. Adesso voglio giocare il più possibile per cercare di prendere parte al prossimo Europeo con la Francia". Giroud rimane un obiettivo, stavolta a costo zero, per entrambe le italiane, anche se ci sarà da battere la concorrenza di diversi club stranieri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, c'è il 'castigatore' di Conte: Marotta torna alla carica

Inzaghi incanta, su di lui anche due italiane: la risposta di Lotito