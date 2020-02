Milan-Torino, Musacchio scuro in volto

MILAN TORINO MUSACCHIO / È apparso scuro in volto Mateo Musacchio al termine di Milan-Torino. Il difensore, che non è entrato in campo dopo l’infortunio di Kjaer, ha un problema al polpaccio. Un problema, un indurimento, che si porta dietro ormai da tempo.

Sembra dunque un po’ sgonfiarsi il caso attorno al centrale argentino. Il mancato ingresso dell’ex Villarreal ha portatoa buttare nella mischiache si è ben comportato, non facendo rimpiangere il danese. Per le ultime notizie---> clicca qui!