p>MILAN TORINO DE GRANDIS MUSACCHIO/ Intervenuto negli studi di 'Sky Sport', Stefano, opinionista e giornalista sportivo, ha parlato del rifiuto didi entrare in campo durante Milan-Torino: "Io rimango sconcertato! E' un atteggiamento che posso capire nei tornei che facciamo fra amici. Se tu percepisci uno stipendio non lo puoi fare, secondo me è allucinante che un professionista faccia così. Non voglio giudicare la persona, ma il giocatore non lo può fare". Per le ultime notizie---> clicca qui!