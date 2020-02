CALCIOMERCATO SASSUOLO LOCATELLI / Obiettivo top club. Manuel Locatelli ha le idee piuttosto chiare riguardo al proprio futuro. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'DAZN', il centrocampista del Sassuolo ex Milan ha rivelato il suo obiettivo: "Vorrei tornare in una grande squadra, sono ambizioso. Non so quanto mi ci vorrà, spero di andarci al più presto ma non faccio viaggi mentali. Penso solo al presente e a spingere in ogni allenamento".

Il 22enne ha poi spiegato il suo addio al Milan: "Avevo bisogno di cambiare aria. La società non credeva in me, me l'ha fatto capire. I primi mesi in Emilia sono stati difficili, sono venuto con una mentalità sbagliata. Poi mi è scattato qualcosa mentalmente e ora cerco di non sbagliare più, soprattutto sul piano dell'atteggiamento durante la settimana e in partita".

