LAZIO INTER TARE / Prima del calcio d'inizio di Lazio-Inter ha parlato Igli Tare. Il dirigente dei biancocelesti non si nasconde e punta a vincere: "E' importante ma non decisiva - esordisce ai microfoni di 'Sky Sport' - Dobbiamo semplicemente cercare di fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Non dobbiamo sentire la pressione perché dovrebbero averla solo Inter e Juventus, abbiamo portato entusiasmo in città. Noi abbiamo bisogno proprio di questo".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo Lazio CLICCA QUI

SCUDETTO - "Klopp ha detto che la Lazio vincerà lo scudetto? Io ho letto che non guarda il calcio italiano (sorride, ndr.). Per vincerlo serve la stagione e l'entusiasmo perfetto, servono tanti fattori ma bisogna stare con i piedi per terra.

Ogni settimana può cambiare tutto, dobbiamo cercare di vincere a partire da stasera. C'è un premio scudetto e posso dirvi che con Lotito il risultato è garantito (ride ndr.)".

LEGGI ANCHE >> DIRETTA Serie A, Lazio-Inter: segui la cronaca LIVE

ENTUSIASMO - "Il lavoro alla lunga paga, siamo stati bravi ad essere pazienti, nonostante tanta gente non ci credesse. Ora dobbiamo essere bravi ad aumentare la mentalità".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: l'annuncio di Marotta

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic osservato speciale | La strategia di Marotta