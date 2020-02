SERIE A JUVENTUS BRESCIA RISULTATI CLASSIFICA / Tanti gol nelle gare odierne delle 15, valevoli per la 24a giornata di Serie A. A Torino, la Juventus ha avuto la meglio sul Brescia grazie all'uomo in più e alle reti di Dybala e Cuadrado, mentre la Fiorentina ha dilagato sul campo della Sampdoria imponendosi addirittura per 5 a 1. Il Parma, invece, ha vinto di misura in trasferta contro il Sassuolo con la rete del rientrante Gervinho: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Con questi risultati, resta vivissima la corsa salvezza, mentre la squadra dimette pressione su, impegnate stasera nello scontro diretto allo stadio 'Olimpico'.

Juventus-Brescia 2-0: 39' Dybala (J), 75' Cuadrado (J)

Sampdoria-Fiorentina 1-5: 8' autogol Thorsby (F); 18', 57' Vlahovic (F); 40', 78' Chiesa (F), 90' Gabbiadini (S)

Sassuolo-Parma 0-1: 25' Gervinho (P)

Classifica Serie A: Juventus 57 punti, Inter 54, Lazio 53, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Parma 35, Bologna 33, Cagliari 32, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.