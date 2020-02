Serie A, Udinese-Verona 0-0: manca solo il gol. E Juric avvicina la Roma

SERIE A UDINESE VERONA / Una grande partita, al di là del risultato. Il lunch match della 24a giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Verona che si affrontano a viso aperto e con grande qualità cercando di portare a casa il bottino pieno.

Un miracolo dia fine primo tempo è l'intervento decisivo per i friulani che giocano con qualità e nel secondo tempo riuscirebbero anche a battere il portiere avversario Silvestri con Rodrigo, ma il fuorigioco di Lasagna da cui nasce l'azione porta all'annullamento del gol e la gara si inchioda sullo 0-0 che resterà bloccato fino al fischio finale nonostante le tante azioni da una parte e dall'altra. Secondo pareggio consecutivo per i friulani che si avvicinano al Torino atteso domani dalla sfida in casa del Milan, mentre gli uomini di Juric rosicchiano un altro punto alla Roma in zona Europa.

UDINESE-VERONA 0-0.

CLASSIFICA: Inter 54, Juventus 54, Lazio 53, Atalanta 45*, Roma 39*, Verona 35*, Bologna 33*, Cagliari 32, Parma 32, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Torino 27, Udinese 26*, Fiorentina 25, Lecce 25*, Sampdoria 23, Genoa 22*, Brescia 16, Spal 15*.

*una partita in più