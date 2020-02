CALCIOMERCATO INTER MUSSO KUMBULLA / Il lunch match della 24a giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Verona nel derby triveneto che attira le attenzioni di tifosi ed addetti ai lavori anche in ottica calciomercato.

Entrambe le formazioni schierano infatti gioielli molto appetiti a livello internazionale e l'non ha perso l'occasione, inviando i propri osservatori alla 'Dacia Arena' per assistere all'incontro secondo quanto riferisce 'DAZN'. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Gli osservati speciali da parte degli uomini nerazzurri sono in particolar modo due: il portiere argentino Musso tra le fila dei friulani, protagonista con una super parata sul finire del primo tempo e monitorato da tempo come possibile erede del veterano Samir Handanovic, e il difensore Kumbulla, ennesimo gioiello meso in vetrina del Verona di Juric in questa stagione straordinaria. Su quest'ultimo in particolare l'Inter lavora da tempo tenendo vivi i contatti con l'entourage del calciatore corteggiatissimo anche dal Napoli e da molti club europei come BorussiaDortmund, Liverpool, ManchesterCity e United.

