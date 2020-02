CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Donnarumma e il Milan potrebbero davvero separarsi al termine della stagione. Il portiere è in scadenza nel giugno 2021 e le possibilità di rinnovo sono ad oggi scarse dato che Elliott considera troppo elevato l'ingaggio da 6 milioni netti del portiere campano.

Dalalfino alla, nonostante il fresco rinnovo di la chiusura di Paratici , sono le potenziali pretendenti al cartellino del classe '99 per il quale i rossoneri potrebbero non ottenere più di 40-50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Bonaventura ai saluti: spunta la pretendente in Serie A

Calciomercato Milan, rispunta Sirigu per il post Donnarumma

Per la successione di Donnarumma si fanno diversi nomi, da Reina di ritorno dal prestito all'Aston Villa fino a Sirigu. Stamattina 'Tuttosport' ha rilanciato con forza il profilo del numero uno granata per la porta rossonera. Sarebbe una operazione a basso costo, visti i 33anni dell'estremo difensore sardo e il suo stipendio di 'soli' 2 milioni. Sirigu potrebbe spingere per andare al Milan e di conseguenza Cairo liberarlo a condizioni economiche vantaggiose per la società milanista, con cui il patron granata è in ottimi rapporti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, addio Bonaventura: "Non ci sarà rinnovo!"

Calciomercato Inter e Milan, da Donnarumma a Kepa e Meret: che intreccio!