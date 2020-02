CALCIOMERCATO JUVENTUS PAREDES PSG / Dopo Blaise Matuidi e Adrien Rabiot, sembrava che pure Leandro Paredes potesse trasferirsi da Parigi a Torino. Il nome del centrocampista argentino è stato accostato alla Juventus nel corso del mercato di gennaio, soprattutto per via del grande apprezzamento di Maurizio Sarri.

"Non ho mai pensato di lasciare Parigi" ha dichiarato Paredes in conferenza stampa. "Ho sempre voluto restare e anche il club ha mostrato di tenere a me, dimostrandomi di non volermi lasciar partire. Sono molto felice qui". L'argentino non ha però nascosto come tanti club lo abbiano cercato nel corso del mercato di gennaio. "Abbiamo sentito parlare dell'interesse di molti club, ma restare qui non è mai stato un problema".

