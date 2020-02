CALCIOMERCATO BARCELLONA CROTONE BUDIMIR / C'è anche Ante Budimir tra i candidati per rimpolpare l'attacco del Barcellona. I blaugrana sono alle prese con gli infortuni di Suarez e Dembele e si sta facendo strada la possibilità di intervenire sul mercato per acquistare un centravanti.

In questi giorni si sono fatti i nomi di, Lucase Roger, ai quali va aggiunto - come riporta 'AS' - anche il profilo dell'attaccante croato.

Il giocatore classe 1991 oggi è in forza al Maiorca ma in Italia se lo ricordano bene soprattutto i tifosi del Crotone, dove ha giocato dal 2015 al 2019, con una parentesi alla Sampdoria.

