NAPOLI LOZANO MILIK KOULIBALY / Piove sul bagnato per Hirving Lozano: il messicano sta vivendo un periodo non proprio felice alla sua prima stagione al Napoli ed ora deve fare i conti anche con un piccolo problema fisico.

Come riportato nel report quotidiano sull'allenamento della squadra, l'exha accusato una leggera contrattura all'adduttore destro: un infortunio che ha costretto il calciatore a lavorare in palestra e non con il resto del gruppo.

Lavoro personalizzato in palestra anche per Milik e Koulibaly: il difensore senegalese è un altro dei giocatori azzurri alle prese con uno stato di forma non ottimale. Rientrato con il Lecce dopo due mesi di assenza, Koulibaly ha fornito una prestazione decisamente al di sotto dei suoi livelli, finendo poi in panchina nella gara di coppa Italia contro l'Inter. Da valutare le sue condizioni, come quelle di Lozano, per la gara contro il Cagliari di domenica pomeriggio: in Sardegna dovrebbe rientrare Lorenzo Insigne che ha smaltito il fastidio al ginocchio che gli ha fatto dare forfait a 'San Siro'.