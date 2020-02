CALCIOMERCATO INTER MAROTTA CHONG / Lukaku, Sanchez, Eriksen, Moses, Young. L'Inter guarda in terra inglese per rinforzarsi e lo fa anche in vista del calciomercato estivo. Nel mirino, stavolta, c'è Tahith Chong, talento del Manchester United in scadenza di contratto a fine giugno e ancora lontano dal rinnovo coi 'Red Devils', che ormai da tempo si stanno abituando all'idea di perderlo a parametro zero.

Così, dopo un iniziale interessamento della, ad oggi è la squadra nerazzurra ad avere maggiori possibilità di acquistarlo: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Chong più vicino: le ultime

Nei ripetuti incontri con il suo agente, Sinouh Mohamed, riporta la 'Gazzetta dello Sport', Marotta e Ausilio avrebbero raggiunto una stretta di mano significativa: contratto di cinque anni e ingaggio base inferiore ai due milioni ma destinato a salire. Così, l'ottimismo per la chiusura vicina dell'accordo sarebbe reale: l’Inter sente di avere il giocatore in pugno, nonostante debba completare tutti i dettagli dell'accordo. Sembra decaduta, inoltre, l’ipotesi di una triangolazione con il Jiangsu Suning, emersa in un primo tempo: Chong dovrebbe invece presentarsi subito ad Appiano. La sua decisione di lasciare il club inglese, infine, è favorita anche dai rapporti non ottimali con il tecnico Solskjaer.

