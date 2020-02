INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / Romelu Lukaku sta trascinando l'Inter a suon di gol e grandi prestazioni.

Sono già 21 le armature stagioni tra campionato e coppe per il centravanti belga, ultima lo stacco imperioso di domenica contro ilche ha chiuso i conti nella stracittadina di San Siro. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Inter, Lukaku non si ferma mai | Retroscena nel post derby

Calciomercato Inter, niente clausola pro-United per Lukaku

Lukaku lo scorso agosto si è accasato in nerazzurro per 75 milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita in favore del Manchester United. Il 'Daily Telegraph' rivela un altro retroscena nel trasferimento del centravanti numero 9 alla corte di Antonio Conte. Nell'accordo tra le due società, spiega il tabloid britannico, non sarebbero inserite clausole ed opzioni di riacquisto in favore dei 'Red Devils' per un ipotetico ritorno del bomber all''Old Trafford'. Lukaku ha un contratto fino al 2024 con l'Inter, a 7,5 milioni di euro più bonus a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Lukaku e il retroscena sull'arrivo in nerazzurro