CALCIOMERCATO FIORENTINA KOUAME / Durante la finestra invernale di calciomercato, la Fiorentina ha deciso di puntare su Christian Kouame nonostante il brutto infortunio rimediato in stagione al ginocchio. Oggi il classe 1997 si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa: ''Voglio ringraziare la società che ha creduto in me. Quando mi ha chiamato il mio agente non ci credevo. Da piccolo vedevo spesso le gare della Fiorentina, non ero un tifosissimo ma mi piaceva molto vederla".

Il rientro in campo: "Io penso a curarmi e a stare al 100% prima di rientrare. Io però ho tanta voglia di tornare in campo: a Roma mi hanno detto che sto bene, mi hanno detto che sarei potuto rientrare in campo tra due mesi, ma non voglio avere fretta. Preferisco aspettare di essere al 100%".

Giocare al fianco di Ribery: ''È una grande emozione per me: nello spogliatoio gli sono seduto anche vicino. Accanto a me c'è Pulgar e poi c'è lui. Per me è un sogno lavorare con un giocatore come lui".