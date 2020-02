Inter, da Handanovic a Viviano: le ultime sul portiere

INTER HANDANOVIC VIVIANO / Rebus portiere ancora irrisolto in casa Inter. Stasera contro il Napoli nella semifinale d'andata di Coppa Italia Daniele Padelli si appresta a disputare la sua terza gara consecutiva da titolare con Samir Handanovic che resta ai box e Emiliano Viviano in standby.

Viviano continua infatti ad allenarsi individualmente, mentre l'Inter come vi abbiamo anticipato farà sostenere nuovi esami a Handanovic prima prendere una decisione sull'ingaggio dell'ez Spal e Sporting. La sensazione, secondo 'La Gazzetta dello Sport', è che salvo complicazioni il capitano possa tornare in campo tra una decina di giorni nella sfida contro la Sampdoria. A questo punto l'ingaggio di un altro portiere si renderebbe meno necessario, anche se Conte spinge per averlo e non rischiare di rimanere nuovamente scoperti. Entro sabato, comunque, è attesa la decisione in un senso o nell'altro.