TOTTENHAM DELE ALLI CORONAVIRUS / Potrebbe costare caro a Dele Alli il video postato qualche giorno fa su Snapchat: il calciatore del Tottenham ha pubblicato delle immagini, poi prontamente rimosse, in cui si inquadrava all'aeroporto con una mascherina prima di immortalare una persona dai tratti orientali e quindi un disinfettante per le mani.

Una carrellata che è stata interpretata come un modo per scherzare sulma che non è stata apprezzata: immediata la rimozione del post così come le scuse pubbliche del calciatore che - sempre tramite social - ha voluto inviare un messaggio al popolo cinese. "Non è stato divertente e l'ho capito subito rimuovendo il video. Non è un qualcosa su cui si può scherzare" le parole del calciatore a cui però la Football Association ha chiesto spiegazioni. Per Dele Alli ora potrebbe arrivare una sanzione o anche una squalifica.