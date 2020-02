CALCIOMERCATO INTER MESSI JUVENTUS CANNAVARO / Un passato alla Juventus con una breve parentesi all'Inter: Fabio Cannavaro è il doppio ex della sfida scudetto dove la Lazio funge da terzo incomodo. Nell'intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport', l'attuale allenatore del Guangzhou Evergrande si è soffermato anche sul possibile addio di Messi al Barcellona a fine stagione con Juventus e Inter indicate tra le società che potrebbero provare il grande colpo.

Per Cannavaro però sono i nerazzurri la candidata più seria per la 'Pulce': "A me piacerebbe vederlo con un'altra maglia - le parole dell'ex difensore su Messi -. E con la nuova fiscalità in Italia ci si può provare. L'Inter mi pare la meglio attrezzata per il colpaccio".

