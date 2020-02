CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC / Marcelo Brozovic è senza ombra di dubbio uno dei pilastri dell'Inter di Antonio Conte, oltre che il quarto giocatore più impiegato con 2.414 minuti, compresi i novanta giocati alla grande nel derby di domenica col Milan. In questa stagione il croato ha nettamente alzato il livello delle sue prestazioni, oggi corre di meno e meglio, attirando con maggiore forza l'interesse dei grandi club europei

Sul vice Campione del Mondo 2018 ha messo gli occhi pure il Real Madrid.

Secondo 'Mundo Deportivo' il classe '92 di Zagabria piace molto al tecnico delle 'Merengues' Zinedine, alla ricerca di nuovi big per il centrocampo che verrà. Brozovic potrebbe raccogliere l'eredità del connazionale Modric, il quale viene dato in uscita a giugno dai 'Blanços' . Per l'Inter e soprattutto, l'ex Dinamo è un giocatore pressoché incedibile, tuttavia nel contratto del 27enne è presente unarisolutiva che permetterebbe alla società presieduta da Florentinodi prendersi il cartellino senza intavolare alcuna trattativa con il club targato. Clausola fissata peraltro a una cifra accessibilissima: 60 milioni di euro.

