JUVENTUS VIERI DYBALA HIGUAIN / Juventus e Sarri sotto processo dopo il nuovo ko esterno contro il Verona.

Oltre ai problemi difensivi, dito puntato verso l'allenatore bianconero per le scelte in attacco e la 'staffetta' tra

Christian Vieri si è soffermato sul reparto offensivo dei campioni d'Italia e la gestione di Sarri dei due argentini nella coabitazione con l'inamovibile Cristiano Ronaldo: "Secondo me non puoi cambiarli sempre, hanno bisogno di trovare il loro ritmo - le parole dell'ex centravanti alla trasmissione 'Tiki Taka' - Deve scegliere una coppia d'attacco e portarla avanti per un po'. Io tra i due scelgo Higuain perché la Juve ha bisogno di un centravanti".