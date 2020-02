Calciomercato Inter: Viviano, arriva la firma. Le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER VIVIANO / Trova sempre più conferme l’ipotesi che Emiliano Viviano accetti l’avventura Inter per rimediare all’infortunio di Samir Handanovic.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , l'ex portiere della Spal mercoledì, dopo due allenamenti, dovrebbe sottoscrivere l’intesa fino a giugno con una possibile opzione a favore dell’Inter per un altro anno

E' stata una giornata intensa per Viviano, che prima si è recato all'Humanitas per i classici test, prima di arrivare al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. E' filato tutto liscio, il portiere ha così pronto per iniziare la sua avventura alla Pinetina. Due allenamenti e poi la sempre più probabile firma sul contratto.

